La quarta stagione dell’ormai iconico shonen è appena iniziata. Come prepararsi al meglio per le nuove emozionanti avventure dei nostri aspiranti supereroi preferiti? La risposta è facile! Con un ripasso dei migliori 5 scontri in My Hero Academia che hanno incollato allo schermo milioni di appassionati. 5. Stain vs Todoroki, Iida e Deku (seconda stagione) […] More